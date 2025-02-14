Жилой дом в Петербурге оставили без света на восемь дней

В Колпино жильцов дома оставили без света на восемь дней из-за прорыва трубы

В Санкт-Петербурге жильцов дома оставили без света больше чем на неделю из-за коммунальной аварии. О ситуации пишет портал 78.ru.

На затянувшуюся проблему с электричеством пожаловались собственники дома по улице Братьев Радченко в Колпино. 6 февраля на чердаке 12-этажки лопнула водопроводная труба, и помещение начало заливать. В результате аварии затопило и щиток, из-за чего электричество отключилось в трех квартирах.

Устранять последствия залива коммунальщики не спешили, лишив жильцов удобств на восемь дней. «До 12 февраля мы терпели еще как-то, ходили сантехники и электрики — толку ноль, света нет! Протянули времянку, смогли подключить холодильник и морозильную камеру, грели чайник по очереди в квартирах! Не поесть нормально, не сходить помыться, на работу собирались с фонариками», — вспоминают колпинцы. При этом в двух из пострадавших от аварии квартир жильцы болели. К 14-му числу в доме поставили тепловую пушку, а подачу ресурса восстановили во всем доме. Однако возврат электричества собственники считают временным — щиток на чердаке продолжает заливать. Квартировладельцы требуют компенсировать им материальный и моральный ущерб.

Ранее с аналогичным отключением столкнулись кировчане. Жители одного из местных домов лишились света на неделю из-за прохудившейся крыши. Талой водой затопило лестничные площадки и квартиры с пятого по третий этаж. Вода добралась и до электрощитков, в результате чего произошло короткое замыкание. Даже после того, как коммунальщики очистили кровлю от снега, протечки не прекратились. Подтопления разной степени тяжести в здании продолжаются уже десять лет.