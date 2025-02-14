Военный эксперт Глазунов: Польша заинтересована в западной части Украины

Польша заинтересована в западной части Украины и в контроле над городом Львовом, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Интерес Варшавы к украинскому региону специалист объяснил «Ленте.ру».

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Польша небезосновательно присматривается к украинскому городу Львову.

«Западная Украина раньше входила в состав Польши, а до раздела Польши была части Речи Посполитой. Они считают эти земли своими, и у них есть желания в отношении этой территории. У них есть разработанные планы вторжения в западную часть Украины в обход российской армии», — считает Глазунов.

У них все подготовлено, и они ждут момента, когда это можно применить Олег Глазунов военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

В ноябре прошлого года в пресс-бюро СВР России заявили, что Запад планирует для фактической оккупации поделить территории Украины между Германией, Польшей, Румынией и Великобританией.

«Для решения указанных задач от Запада потребуется фактическая оккупация Украины. Естественно, это будет делаться под видом развертывания в стране "миротворческого контингента". Определены территории, которые предполагается распределить между оккупантами: Черноморское побережье — Румыния; западные области Украины — Польша; центр и восток страны — Германия; северные области, в том числе столичный регион, — Великобритания», — объясняли в ведомстве.