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10:46, 14 февраля 2025Россия

Медведев порассуждал о Шольце как о персонаже известной басни

Медведев связал призыв канцлера ФРГ Шольца ввести ЧС на Украине с желанием денег
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: IMAGO / ESDES.Pictures / Bernd Elme / Globallookpress.com

Призыв канцлера ФРГ Олафа Шольца ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за Украины связан с желанием выбить деньги. Об этом порассуждал заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, его пост опубликован во «ВКонтакте».

По мнению Медведева, Шольца можно сравнить с персонажем известной басни Ивана Крылова «Слон и Моська». Зампред СБ заявил, что канцлер ФРГ напоминает ему собаку, которая решила показать, что может не только вилять хвостом, но и способна «драчливо тявкать».

«Выбирайте меня, а не другого дворового песика. Я теперь лаю от имени всей общеевропейской псарни!» — написал Медведев. Он отметил, что Шольц надеется получить не только политические очки на фоне грядущих выборов, но и хочет «выбить деньги под флагом обиды на резкий разворот курса [президента США] Дональда Трампа в Европе».

Ранее Шольц заявил, что предложил бундестагу рассмотреть возможность объявленияЧС, чтобы открыть доступ к денежным резервам правительства. В таком случае страна сможет оказать Киеву поддержку, при этом остальные сферы деятельности государства не будут финансово ущемлены.

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