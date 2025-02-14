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16:03, 14 февраля 2025Мир

МИД Германии оценил предложение Трампа вернуть Россию в «Большую семерку»

Глава МИД Германии Бербок раскритиковала Трампа за идею принять Россию в G7
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Imago / Globallookpress.com

Страны «Большой семерки» (G7) не будут сотрудничать с Россией в рамках международного клуба. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, ее слова передает Reuters.

«Сотрудничества с Россией в рамках G7 не будет, пока сохраняется текущий курс Москвы», — отметила дипломат.

Ранее Трамп заявил, что хочет вернуть Россию в G7. Американский лидер назвал ошибкой исключение Москвы из международного клуба. Таким образом он выступил за восстановление Группы восьми (G8) с участием России.

В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия больше заинтересована в развитии отношений с «Большой двадцаткой» (G20).

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