Россиянам перечислили отрасли с наибольшим ростом спроса на работников

РБК: Минтруд спрогнозировал резкий рост спроса на механиков и ремонтников в РФ

В Министерстве труда и социальной защиты спрогнозировали резкий рост спроса на ряд категорий работников к 2029 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет ведомства.

К числу отраслей с наибольшим ростом спроса на работников в министерстве отнесли IT-сектор, сферу оказания персональных услуг и обрабатывающей промышленности, логистику и технические направления. Самыми востребованными специальностями на российской рынке труда через четыре года станут служащие, занятые учетом материалов и транспортных перевозок, механики и ремонтники, а также разработчики и аналитики программного обеспечения, резюмировали в Минтруда.

Противоположная тенденция, согласно ожиданиям ведомства, в среднесрочной перспективе будет наблюдаться в секторах финансов и страхования, недвижимости, маркетинга, пищевой промышленности, сельского хозяйства. Наибольшее падения спроса на работников в министерстве спрогнозировали в сферах торговли и госуправления. В первой суммарная численность персонала к 2029 году упадет на 233 тысячи, до 13,03 миллиона человек, а во второй — на 66 тысяч, до 3,51 миллиона.

Ранее в Министерстве экономического развития (Минэке) ожидали, что к 2030 году суммарное снижение потребности в работниках в агропромышленном комплексе, торговле, финансовой и страховой деятельности и недвижимости составит 720 тысяч человек. Спрос на сотрудников в секторе сельского хозяйства к этому времени упадет на 300 тысяч к уровню 2022-го, в торговле — на 200 тысяч, в финансовой, страховой и риэлторской сферах — на 100 тысяч.