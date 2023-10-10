В России предрекли падение кадрового спроса в ряде отраслей

МЭР: к 2030 году потребность в работниках снизится в агросекторе и торговле

К 2030 году потребность в работниках в ряде отраслей российской экономики заметно снизится. Падение кадрового спроса затронет такие сектора, как сельское хозяйство, торговля, финансы и страхование, сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитиков Министерства экономического развития (МЭР).

Согласно ожиданиям ведомства, суммарное снижение потребности в работниках в вышеуказанных сферах к 2030 году составит 720 тысяч человек. Спрос на занятых в сельском хозяйстве к этому времени снизится на 300 тысяч человек к уровню 2022-го, в торговле — на 200 тысяч, в финансовой и страховой деятельности, а также в сфере недвижимости — на 100 тысяч. При этом снижение численности занятых в этих отраслях наблюдалось на протяжении последних лет — в 2017-2022 годах.

Подобная динамика в сельском хозяйстве будет обусловлена последовательным наращиванием производительности труда, в торговле — развитием онлайн-маркетов и сопутствующего перетока занятости в транспортировку и хранение, в финансовом секторе — внедрением систем цифрового управления. В целом на ситуацию на российском рынке труда в ближайшие годы будет оказывать влияние ряд факторов, включая структурную перестройку отраслей, демографию, уровень образования и квалификации населения, а также темпы цифровизации и автоматизации рабочих процессов, заключили в МЭР.

В конце сентября аналитики сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» представили результаты исследования, согласно которым подавляющее большинство (91 процент) российских компаний ощутили кадровую нехватку. По итогам опроса выяснилось, что 43 процента компаний испытывают дефицит рабочих специалистов, включая слесарей, сварщиков, токарей и швей. Еще 22 процента фирм заявили о нехватке менеджеров (управляющих и руководителей проектов).