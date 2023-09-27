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08:00, 27 сентября 2023Экономика

Большинство российских компаний заявили о кадровом дефиците

«Работа.ру»: 91 % российских компаний ощутили нехватку кадров

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Подавляющее большинство (91 процент) российских компаний заявили, что ощущают нехватку кадров. Половина фирм сообщили о дефиците массового персонала, включая продавцов, операторов и водителей, свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру». Итоги исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В сентябрьском опросе приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех российских регионов. Выяснилось, что 43 процента компаний испытывают нехватку рабочих специалистов, включая слесарей, сварщиков, токарей и швей. Еще 22 процента фирм заявили о дефиците менеджеров (управляющих и руководителей проектов).

В меньшей степени нехватка кадров затронула такие профессии, как инженеры (18 процентов), IT и HR-специалисты (по 12 процентов), маркетологи и бухгалтеры (по семь процентов), аналитики, топ-менеджеры и строители (по пять процентов), дизайнеры (четыре процента) и юристы (два процента).

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В качестве основной меры борьбы с кадровым дефицитом большинство (62 процента) российских компаний назвали повышение зарплат сотрудникам. В числе других наиболее популярных вариантов привлечения соискателей у представителей бизнеса оказались активное развитие бренда работодателя (43 процента) и улучшение условий труда (40 процентов).

В конце августа Forbes со ссылкой на результаты опроса IT-интегратора «Крок» сообщил об острой нехватке программистов в России. О подобной проблеме заявили 78 процентов российских компаний. В результате кадрового дефицита представителям бизнеса стало труднее обеспечивать бесперебойную работу IT-систем и процессов. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев оценил масштабы нехватки программистов на российском рынке в 500-700 тысяч человек.

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    Анатолий Акулов
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