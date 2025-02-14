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11:38, 14 февраля 2025Экономика

В России спрогнозировали снижение потребности в двух категориях работников

РБК: Минтруд спрогнозировал снижение потребности в госслужащих и продавцах
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Министерстве труда и социальной защиты спрогнозировали снижение потребности в двух категориях работников к 2029 году. Речь идет о госслужащих и продавцах, сообщает РБК со ссылкой на отчет Минтруда.

В этих сферах, как ожидают в министерстве, в вышеуказанных сферах в ближайшие четыре года будет зафиксировано наибольшее снижении спроса на новых работников. Сильнее всего спрос упадет в сфере торговли. Если в 2024 году в этой отрасли трудились в общей сложности 13,26 миллиона человек, то к 2029 году показатель сократится на 233 тысячи, прогнозируют в Минтруде.

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Что касается сектора госуправления, то в нем количество рабочих мест упадет на 66 тысяч и через четыре года составит 3,51 миллиона. В среднесрочной перспективе на российском рынке труда будет наблюдаться падение интереса работодателей к финансовым специалистам, пиарщикам и маркетологам, а также рабочим пищевой промышленности. Снижение спроса на работников затронет сферы сельского хозяйства, страхования, недвижимости, культуры и спорта, заключили в министерстве.

Ранее схожий прогноз дали в Министерстве экономического развития (Минэке). В ведомстве ожидают, что к 2030 году снижение кадровой потребности затронет такие сектора, как агропромышленный комплекс, торговля, финансовая и страховая деятельность, недвижимость. В результате, по прогнозу Минэка, суммарное снижение потребности в работниках в вышеуказанных сферах в среднесрочной перспективе составит 720 тысяч человек.

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