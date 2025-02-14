Модель Перминова заявила о желании набрать вес после разрыва с мужем-миллиардером

Модель Елена Перминова призналась, что сильно похудела и намерена набрать вес

Российская модель Елена Перминова заявила о желании набрать вес после разрыва с мужем-миллиардером. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 2,7 миллиона подписчиков.

38-летняя манекенщица показала свой ужин с несколькими блюдами из мясной нарезки, салата и десертов. При этом знаменитость призналась, что намерена набрать килограммы, поскольку сбросила вес.

«Мой ужин. Большая часть еды в кадр не вместилась. Последнее время я очень сильно похудела, сейчас стараюсь набрать вес, ем 5 раз в день и много треню в зале. Типа на массе», — подписала она.

Ранее в феврале модель Перминова показала фигуру в крошечном бюстгальтере. Манекенщица разместила кадр, на котором предстала с подругами в одном из ресторанов Парижа.