Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:30, 14 февраля 2025Экономика

Народный банк Китая пообещал стабилизировать цены на разумном уровне

Отчет НБК: Китай примет меры по расширению глобального использования юаня
Дмитрий Воронин

Фото: Yongxinge / Wikimedia

Китай будет проводить более активную налогово-бюджетную политику и умеренно либеральную денежно-кредитную политику, пообещав сделать приоритетом стабилизацию цен на разумном уровне. Об этом со ссылкой на ежеквартальный отчет Народного банка КНР (НБК), с которым ознакомились китайские СМИ, пишет «Интерфакс».

Помимо этого, в НБК заявили о намерении добиваться стабилизации рынка недвижимости и расширения глобального использования юаня в трансграничной торговле и инвестициях. На повестке также углубление рыночной реформы обменного курса, укрепление устойчивости валютного рынка и усиление мониторинга трансграничных потоков капитала.

Регулятор указал, что стимулирующие меры, принятые в конце 2024 года, уже начали оживлять производство и спрос, улучшать настроения на рынке, на фоне чего сохранится стабильный рост экономики страны.

По мнению аналитиков Всемирного банка, ВВП Китая после роста на 4,8 процента снизит темпы подъема до 4,3 процента в 2025 году.

В 2024-м властям Китая так и не удалось остановить падение цен на жилье, которые снижались самыми быстрыми с мая 2015 года темпами. Двузначным было падение и продаж недвижимости.

На фоне этого прошлой весной глава Минфина КНР Лань Фоань призывал власти страны на всех уровнях «затянуть пояса потуже», а также расходовать бюджетные средства с наибольшим эффектом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Чернобыльской АЭС произошел взрыв. Под ударом оказался саркофаг энергоблока, разрушенного во время аварии 1986 года

      ВСУ обстреляли Запорожскую ТЭС

      В ЦБ увидели предпосылки роста российской экономики

      Шеф Пентагона оценил возможность возвращения Украины к границам 2014 года

      Крыша новой остановки рухнула на россиянина

      Blue Origin пообещала «попасть на Луну» в 2025 году

      Российский студент получил шесть лет колонии за вербовку знакомых в украинский легион

      В МИД России назвали атаку на ЧАЭС провокацией Киева в преддверии Мюнхенской конференции

      Зеленский назвал причину неготовности США говорить о членстве Украины в НАТО

      Миллионы иностранцев устремились в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше