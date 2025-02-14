Народный банк Китая пообещал стабилизировать цены на разумном уровне

Отчет НБК: Китай примет меры по расширению глобального использования юаня

Китай будет проводить более активную налогово-бюджетную политику и умеренно либеральную денежно-кредитную политику, пообещав сделать приоритетом стабилизацию цен на разумном уровне. Об этом со ссылкой на ежеквартальный отчет Народного банка КНР (НБК), с которым ознакомились китайские СМИ, пишет «Интерфакс».

Помимо этого, в НБК заявили о намерении добиваться стабилизации рынка недвижимости и расширения глобального использования юаня в трансграничной торговле и инвестициях. На повестке также углубление рыночной реформы обменного курса, укрепление устойчивости валютного рынка и усиление мониторинга трансграничных потоков капитала.

Регулятор указал, что стимулирующие меры, принятые в конце 2024 года, уже начали оживлять производство и спрос, улучшать настроения на рынке, на фоне чего сохранится стабильный рост экономики страны.

По мнению аналитиков Всемирного банка, ВВП Китая после роста на 4,8 процента снизит темпы подъема до 4,3 процента в 2025 году.

В 2024-м властям Китая так и не удалось остановить падение цен на жилье, которые снижались самыми быстрыми с мая 2015 года темпами. Двузначным было падение и продаж недвижимости.

На фоне этого прошлой весной глава Минфина КНР Лань Фоань призывал власти страны на всех уровнях «затянуть пояса потуже», а также расходовать бюджетные средства с наибольшим эффектом.