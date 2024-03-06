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15:34, 6 марта 2024Экономика

В Китае призвали «затянуть пояса потуже»

Глава Минфина Китая призвал эффективнее расходовать бюджетные средства

Фото: Thomas Peter / Reuters

Глава Минфина КНР Лань Фоань призвал власти страны на всех уровнях «затянуть пояса потуже», а также расходовать бюджетные средства с наибольшим эффектом, сообщает ТАСС со ссылкой на Синьхуа.

На проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей министр пообещал, что Китай продолжит проводить активную налогово-бюджетную политику и взвешенную денежно-кредитную политику.

«Будет проведена работа по надлежащему увеличению бюджетных расходов для обеспечения достаточного финансирования основных национальных стратегических задач, по значительному увеличению выпуска государственных облигаций для стимулирования социальных инвестиций», — цитирует его агентство.

Ранее стало известно, что на фоне технологического противостояния с США и их союзниками, а также рекордно выросшего госдолга Китай в 2023 году нарастил до 2,6 процента ВВП страны расходы на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы). Число выданных патентов увеличилось за год более чем на 15 процентов, а власти заявляют о намерении, объединив усилия государства и частные ресурсы, идти в этом направлении дальше ради «прорыва в ключевых технологиях в ключевых областях».

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      Дмитрий Воронин
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