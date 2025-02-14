Назван размер вложений Галицкого в «Краснодар» за 2024 год

«РБ Бизнес»: Галицкий вложил в «Краснодар» более 3,65 миллиарда рублей в 2024-м

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий в 2024 году вложил в футбольный клуб 3,65 миллиарда рублей личных средств. Размер инвестиций назвал «РБ Бизнес».

Источник ссылается на финансовую отчетность, оказавшуюся в его распоряжении. Из нее следует, что в 2023 году вложения Галицкого отсутствовали, а в 2022-м бизнесмен потратил на команду 5,3 миллиарда рублей.

В нынешнем сезоне «Краснодар» набрал 39 очков в 18 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Горожане делят первое место в турнирной таблице с петербургским «Зенитом».

«Краснодар» основан в 2008 году. Инициатором создания и бессменным владельцем команды является Галицкий.