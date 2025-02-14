Названы главные признаки тупиковых отношений

Психотерапевт Джефф Гюнтер назвал главные признаки тупиковых отношений. Его советы парам опубликовало издание Mirror.

Первым признаком тупиковых отношений он назвал споры об активности и лайках в социальных сетях, в том числе о лайках бывшим партнерам. Кроме того, плохим признаком он назвал разобщенность в романтическом путешествии. «Например, если вы планировали поездку, а он взял с собой игровую консоль, чтобы развлечься. Представьте, вы зажигаете свечи и принимаете ванну, а он кричит ​​на 12-летнего ребенка в Call Of Duty. Это невероятно глупо», — отметил специалист.

Красным флагом он назвал попытки страдающего в отношениях партнера оправдать плохое поведение другого его трудным периодом в жизни, поиски в Google советов по токсичным отношениям, повторяющиеся ссоры из-за опущенного сиденья унитаза и подобных мелочей и ситуации, при которых планированием занимается только один человек.

«Вы строите все планы, а он просто приходит. Если вы координируете свидания, планируете выходные и, по сути, ведете его социальный календарь, вы не состоите в отношениях. Вы руководите дневным уходом за одним взрослым ребенком — это не круто», — заключил он.

Ранее к эксперту по отношениям Колин Нолан обратилась девушка, возмущенная сексуальным поведением подруги. Девушка рассказала, что ее замужняя лучшая подруга, воспитывающая двоих детей, начала роман с мужем еще одной общей приятельницы.