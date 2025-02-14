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06:30, 14 февраля 2025Наука и техника

Apple уменьшит «монобровь» в iPhone 17

Apple не будет отказываться от «моноброви» на экране в iPhone 17
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Aly Song / Reuters

Корпорация Apple не будет отказываться от дизайнерского элемента «монобровь» в новых смартфонах. Об этом сообщил известный инсайдер под ником Digital Chat Station в своем блоге на Weibo.

По словам специалиста, в его распоряжении оказались схемы передней панели iPhone 17 — аппарат должны представить осенью 2025 года. Судя по материалам, экран девайса получит так называемую металлическую металинзу, в которую будут встроены динамик и сенсоры, необходимые для работы биометрического датчика Face ID.

Digital Chat Station подчеркнул, что Dynamic Island — подвид «моноброви» — останется в новом поколении смартфонов Apple, но получит меньшие размеры. Он заметил, что инженерам корпорации удалось добиться ее уменьшения, но отказываться от этого элемента передней панели в Apple не намерены.

Инсайдер объяснил, что работа дизайнеров и инженеров американского IT-гиганта направлена на то, чтобы сделать «монобровь» как можно меньше, а затем избавиться от нее, спрятав все датчики под переднюю панель. Однако это, по прогнозу специалиста, произойдет не ранее, чем через несколько поколений.

Впервые «монобровь» появилась в смартфонах Apple в 2017 году, вместе с выходом iPhone X. В 2022 году Apple представила ее разновидность Dynamic Island.

Ранее стало известно, что на российском рынке подешевел стартовый смартфон Apple 2024 года выпуска. Если в декабре iPhone 16 был доступен за 85 тысяч рублей, то в начале февраля он подешевел до 70 тысяч рублей.

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