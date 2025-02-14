Освобожденный американец Фогель забрал на память роман Льва Толстого

Освобожденный американец Фогель забрал с собой на память роман Льва Толстого

Американец Марк Фогель, переданный Россией США, забрал с собой на память роман Льва Толстого «Анна Каренина». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-1».

«Гражданин США Марк Фогель, приговоренный в 2022 году к 14-летнему сроку за контрабанду и хранение наркотических средств, на память с собой забрал том Льва Толстого "Анна Каренина"», — сообщили в эфире программы «Вести».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что гражданина США Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду наркотиков и затем помилован Владимиром Путиным, обменяли на россиянина, находившегося в американской тюрьме. В Россию вернулся сооснователь криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник, получивший прозвища Мистер биткоин и Криптовалютный король. Он отбывал наказание за отмывание нескольких миллиардов долларов.