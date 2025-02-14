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10:22, 14 февраля 2025Экономика

США приготовились потеснить Россию на ключевом рынке

Трамп заявил о согласии премьера Индии сделать США ведущим поставщиком нефти
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил о достижении договоренностей, позволяющих вернуть Соединенным Штатам позиции ведущего поставщика нефти и газа в азиатскую страну. Об этом сообщает ТАСС.

Также в ходе совместной с Моди пресс-конференции глава Белого дома рассказал о планах по совместной работе над созданием одного из крупнейших торговых маршрутов в истории, пролегающего через Израиль и Италию. Кроме того, Индия обязалась реформировать свое законодательство для прихода в страну американских ядерных технологий.

Для России после введения эмбарго европейских стран на закупку российской нефти и нефтепродуктов, что случилось после начала боевых действий на Украине, Индия наряду с Китаем стала ключевым рынком для поставок сырья. В декабре прошлого года, по данным ОПЕК, российские поставщики обеспечили почти 40 процентов всего нефтяного экспорта страны.

В конце января, на фоне возникших сложностей с поставками нефти из России, министр нефти Индии Хардип Сингх Пури говорил о готовности энергетических компаний увеличить закупку нефти и газа в США. По словам чиновникам, страна воспользуется желанием Трампа максимально нарастить добычу и экспорт сырья.

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Между тем ранее на этой неделе представитель министерства нефти Индии Панкадж Джайн на энергетической конференции в Нью-Дели рассказал, что местные компании начали искать новые способы сотрудничества с российскими поставщиками в обход действующих санкций. В настоящее время проблемы еще не решены и в марте, по всей видимости, закупки упадут, однако заинтересованность в возвращении объемов импорта есть.

В январе и феврале по экспорту российской нефти ударили санкции, введенные бывшим президентом США Джо Байденом. Под удар попали более 160 танкеров, перевозивших нефть, а также «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», ранее избегавшие ограничений. По оценкам экспертов, сложная ситуация может закончиться вынужденным сокращением добычи в России.

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