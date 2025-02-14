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12:29, 14 февраля 2025Забота о себе

Психолог перечислил указывающие на проблемы с алкоголем тревожные знаки

Психолог Антипов: Резкие перепады настроения могут указывать на алкоголизм
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stanislaw Mikulski / Shutterstock / Fotodom  

Частые изменения в поведении пьющего человека остаются незамеченными до тех пор, пока он не начинает представлять опасность для себя и окружающих, рассказал клинический психолог клинико-реабилитационного центра «Эдельвейс» Антон Антипов. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил тревожные знаки, указывающие на алкоголизм.

По словам Антипова, насторожить должны резкие перепады настроения, изоляция от семьи и друзей, потеря интереса к увлечениям. Психолог объяснил, что при проблемах с алкоголем человек может стать агрессивным, раздражительным или, наоборот, слишком веселым и раскованным. Эти колебания настроения происходят из-за влияния алкоголя на центральную нервную систему.

Злоупотребляющий алкоголем человек избегает близких, предпочитая компанию тех, кто склонен к пьянству. Это может привести к еще большей социальной изоляции и усугубить проблему. Если близкие замечают, что человек стал меньше уделять времени родным, а также своим хобби, это должно насторожить

Антон Антиповклинический психолог, аддиктолог

Также насторожить близких должны пропущенные встречи, невыполненные рабочие задачи и проблемы с проведением времени с детьми, продолжил Антипов. Тревожным знаком он назвал и физические изменения: резкое похудение или набор веса, проблемы с кожей. Часто пьющие люди жалуются на головную боль, проблемы с пищеварением, бессонницу, ухудшение памяти и внимания.

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Наконец, по словам врача, стоит обратить внимание на наличие оправданий употребления алкоголя. Если человек находит причины для выпивки, будь то «трудный день», «праздник» или «необходимость расслабиться», это свидетельствует, что он испытывает трудности с самоконтролем, заключил Антипов.

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