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17:16, 14 февраля 2025Экономика

Путин заговорил о неизбежности прихода весны

Владимир Путин напомнил о неизбежности весны и новых паводков
Виктория Клабукова

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Reuters

Приход весны, а вслед за ней и очередных паводков неизбежен. О подготовке к новым капризам природы на совещании с постоянными членами Совета безопасности говорил президент РФ Владимир Путин. Стенограмма заседания приводится на сайте Кремля.

«Мы приближаемся к весне неизбежно. Весной, а затем и летом у нас, как известно, проблемы, связанные с чрезвычайными ситуациями. Это и паводки, и пожары — все, к сожалению, неизбежно», — констатировал Путин.

Для предупреждения стихийных бедствий и минимизации ущерба в случае их возникновения он призвал чиновников заранее продумать соответствующие меры противодействия. Этими словами президент предварил выступление главы МЧС Александра Куренкова.

Ранее сообщалось об ускорившемся в России половодье. Оно в центральных регионах страны началось раньше обычного из-за рекордной оттепели и опередило привычные сроки на три месяца. Подобных тепловых аномалий зимой в России не наблюдалось последние 111 лет. Реки вышли из берегов в Брянске, Рязани, Твери и Воронеже. Повторное затопление грозит и Оренбуржью.

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