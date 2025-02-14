Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:36, 14 февраля 2025Наука и техника

Новый гендиректор «Роскосмоса» уволил руководителей предприятий

Из «Роскосмоса» уволили Андрея Ельчанинова, Сергея Коблова, Дмитрия Яременко
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
Дмитрий Баканов

Дмитрий Баканов. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов уволил нескольких сотрудников с руководящих должностей. О кадровых перестановках сообщили в Telegram-канале организации.

Своего поста в связи с переходом на новое место работы лишился заместитель генерального директора Андрей Ельчанинов. По причине завершения контракта покинул должность действующий руководитель АО «ЦНИИмаш» Сергей Коблов. По соглашению сторон отправили в отставку заместителя генерального директора по космическим комплексам и науке Александра Блошенко.

С должности генерального директора Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина был уволен Дмитрий Яременко. Совет назначил исполняющим обязанности генерального директора его заместителя Олега Кема. Последний более 10 лет работал в госкорпорации.

Серия увольнений произошла спустя почти две недели после того, как в госкорпорации сменился руководитель. 6 февраля вместо Юрия Борисова на должность генерального директора назначили замминистра транспорта РФ Дмитрия Баканова.

В начале февраля в НАСА прокомментировали смену руководства «Роскосмоса». «Мы продолжим работать со всеми нашими международными партнерами для обеспечения безопасной работы астронавтов и космонавтов, живущих на борту Международной космической станции», — отметили в агентстве.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли состав переговорной группы России по Украине

      В самолете с россиянами на борту возникли проблемы с двигателем

      Россиянина задержали по подозрению в совершенной 20 лет назад расправе на западе Москвы

      На Западе заговорили о скором важном объявлении вице-президента США

      Звезда «Пацанок» рассказала о своей мечте

      В США заявили об отсутствии угроз в адрес России в словах вице-президента Вэнса

      В МИД рассказали о расстреле бойцами ВСУ жителей Курской области

      Бык сбросил с себя наездника и проткнул его шею рогом

      На Солнце произошли две мощные вспышки

      Владеющий самолетами российский депутат предложил пенсионерам подрабатывать на автомойке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше