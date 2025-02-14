Новый гендиректор «Роскосмоса» уволил руководителей предприятий

Из «Роскосмоса» уволили Андрея Ельчанинова, Сергея Коблова, Дмитрия Яременко

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов уволил нескольких сотрудников с руководящих должностей. О кадровых перестановках сообщили в Telegram-канале организации.

Своего поста в связи с переходом на новое место работы лишился заместитель генерального директора Андрей Ельчанинов. По причине завершения контракта покинул должность действующий руководитель АО «ЦНИИмаш» Сергей Коблов. По соглашению сторон отправили в отставку заместителя генерального директора по космическим комплексам и науке Александра Блошенко.

С должности генерального директора Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина был уволен Дмитрий Яременко. Совет назначил исполняющим обязанности генерального директора его заместителя Олега Кема. Последний более 10 лет работал в госкорпорации.

Серия увольнений произошла спустя почти две недели после того, как в госкорпорации сменился руководитель. 6 февраля вместо Юрия Борисова на должность генерального директора назначили замминистра транспорта РФ Дмитрия Баканова.

В начале февраля в НАСА прокомментировали смену руководства «Роскосмоса». «Мы продолжим работать со всеми нашими международными партнерами для обеспечения безопасной работы астронавтов и космонавтов, живущих на борту Международной космической станции», — отметили в агентстве.