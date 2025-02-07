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07:44, 7 февраля 2025Наука и техника

В НАСА прокомментировали смену руководства «Роскосмоса»

НАСА пообещало продолжить работу с партнерами после смены главы «Роскосмоса»

Фото: Pixabay

Американское космическое агентство НАСА прокомментировало смену руководства в государственной корпорации «Роскосмос» и пообещало продолжить работу с партнерами при ее новом главе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы продолжим работать со всеми нашими международными партнерами для обеспечения безопасной работы астронавтов и космонавтов, живущих на борту Международной космической станции», — отметили в агентстве.

Ранее сообщалось, что Юрия Борисова освободили от должности гендиректора госкорпорации «Роскосмос» по указу президента России Владимира Путина. Новым генеральным директором назначен 39-летний Дмитрий Баканов, соответствующий указ был подписан главой государства. С апреля 2022 года Баканов занимал должность замминистра транспорта РФ.

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