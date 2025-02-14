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14:32, 14 февраля 2025Забота о себе

Россиян с гипертонией предупредили о частой ошибке

Кардиолог Фомичева: Нельзя принимать лекарства от давления нерегулярно
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: zinkevych / freepik

Без должного контроля гипертония может привести к серьезным последствиям для здоровья, предупредила врач-кардиолог Анастасия Фомичева. О частой ошибке при лечении гипертонии она рассказала россиянам в беседе с «Известиями».

По словам врача, пациенты с таким заболеванием часто игнорируют врачебные рекомендации — в частности, пренебрегают правилами DASH-диеты, разработанной специально для контроля давления, и злоупотребляют солеными блюдами. «Принимать лекарства от давления нерегулярно, только когда оно поднимается, — это распространенная ошибка! Гипотензивные препараты нужно употреблять ежедневно, строго следуя назначенной врачом схеме, даже если утром давление кажется нормальным», — добавила кардиолог.

Фомичева также не рекомендовала самостоятельно уменьшать дозировки препаратов, если целевых показателей давления не удается оперативно достичь. Кардиолог подчеркнула, что лекарствам требуется время, чтобы накопиться в организме, — не менее двух-трех недель.

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Среди ошибок в лечении гипертонии она назвала и прием аспирина — такие препараты короткого действия, которые резко снижают давление, по словам врача, не должны применяться в качестве постоянной терапии. Для ежедневного приема используются другие группы препаратов, заключила врач.

Ранее кардиолог Мария Чайковская рассказала, что алкоголь вреден для сердца. Она пояснила, что спиртосодержащие напитки повышают давление сразу после употребления.

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