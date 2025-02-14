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06:16, 14 февраля 2025Россия

Россияне рассказали об отношении к разделу наследства между детьми

46% россиян не считают необходимым делить наследство поровну между детьми
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

Почти половина россиян не считают нужным делить наследство поровну между детьми. Об этом со ссылкой на исследование группы «Ренессанс Страхование» сообщает РБК.

Утверждается, что в качестве наследников респонденты чаще всего рассматривают детей (39 процентов), братьев и сестер (15 процентов), мужа или жену (11), родителей и близких друзей (9), а также дальних родственников (3). В качестве наследства рассматриваются квартиры (22 процента), деньги (18), загородный дом (15), автомобиль (14), драгоценности (8), ценные бумаги (6) и семейный бизнес (3).

При этом 46 процентов опрошенных уверены, что делить наследство поровну между детьми необязательно. 39 из них считают, что приоритет нужно отдавать тому ребенку, который больше в этом нуждается, а остальные семь процентов уверены, что оставлять наследство нужно тому, с кем у человека более близкие отношения.

Ранее стало известно, что подавляющее большинство россиян (89 процентов) не делают финансовых накоплений, чтобы обеспечить себе желаемую пенсию. Почти половина опрошенных (43 процента) рассчитывают на государственную пенсию.

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