Россиянин побывал в супермаркете в Намибии и удивился ценам на воду

Россиянин побывал в супермаркете в Намибии и раскрыл стоимость продуктов. Своими наблюдениями он поделился в блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

Больше всего автор удивился ценам на воду в этой стране Африки. По его словам, пять литров обойдутся покупателю в 200-700 рублей.

При этом цены на молочную продукцию в Намибии оказались сравнимы с российскими: пакет местного ультрапастеризованного молока стоит от 100 рублей за литр. «Но какие здесь шикарные йогурты по 130 рублей за банку в 250 граммов. Единственное, за что можно простить все остальное», — восхитился автор.

Он также привел цены на другие товары: апельсины — 140 рублей за килограмм, помидоры — 150 рублей, огурцы — от 80 рублей за кило, кенийский кофе — почти 900 рублей за 0,5 кило, макароны — 80-90 рублей за упаковку.

Яйца в Намибии стоят от 200 рублей за десяток, во столько же обойдется килограмм яблок. «Зато местные манго дешевле помидоров — обойдутся вам в 80-90 рублей за кило, ешьте от пуза», — заключил блогер.

Ранее сообщалось, что число российских туристов в Африке заметно выросло. Это произошло несмотря на дороговизну таких путешествий.