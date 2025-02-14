Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:34, 14 февраля 2025Путешествия

Россиянин побывал в супермаркете в Намибии и удивился ценам на воду

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Россиянин побывал в супермаркете в Намибии и раскрыл стоимость продуктов. Своими наблюдениями он поделился в блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

Больше всего автор удивился ценам на воду в этой стране Африки. По его словам, пять литров обойдутся покупателю в 200-700 рублей.

При этом цены на молочную продукцию в Намибии оказались сравнимы с российскими: пакет местного ультрапастеризованного молока стоит от 100 рублей за литр. «Но какие здесь шикарные йогурты по 130 рублей за банку в 250 граммов. Единственное, за что можно простить все остальное», — восхитился автор.

Материалы по теме:
«Путешествие в совершенной форме» Туристам больше не нужны популярные места и развлечения. Чего они захотели в 2025 году?
«Путешествие в совершенной форме»Туристам больше не нужны популярные места и развлечения. Чего они захотели в 2025 году?
9 января 2025
Туры по цене автомобиля. Путешествия стали роскошью. Как изменились цены на отдых в 2024 году?
Туры по цене автомобиля. Путешествия стали роскошью. Как изменились цены на отдых в 2024 году?
29 декабря 2024

Он также привел цены на другие товары: апельсины — 140 рублей за килограмм, помидоры — 150 рублей, огурцы — от 80 рублей за кило, кенийский кофе — почти 900 рублей за 0,5 кило, макароны — 80-90 рублей за упаковку.

Яйца в Намибии стоят от 200 рублей за десяток, во столько же обойдется килограмм яблок. «Зато местные манго дешевле помидоров — обойдутся вам в 80-90 рублей за кило, ешьте от пуза», — заключил блогер.

Ранее сообщалось, что число российских туристов в Африке заметно выросло. Это произошло несмотря на дороговизну таких путешествий.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сын Асада рассказал, как его семья спасалась из осажденного Дамаска. Какую роль сыграл в этом неизвестный российский чиновник?

      В российском регионе задержали начальника «Гортранса»

      Российский губернатор сообщил о смерти мирного жителя при ударе БПЛА

      Доставивший Винника в Москву самолет покинул аэропорт Внуково

      Российский губернатор рассказал о последствиях атаки украинских БПЛА

      В Запорожье более 50 тысяч человек остались без света после атаки ВСУ

      Вице-президент США допустил ввод американских войск на Украину

      Российский подросток принимал заказы на лжеминирования за деньги и попался полиции

      Россиянин побывал в супермаркете в Намибии и удивился ценам на воду

      В России произошло землетрясение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше