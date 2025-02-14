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09:14, 14 февраля 2025Бывший СССР

Российские войска продвинулись на ореховском направлении

Рогов: ВС России взяли под контроль два пункта ВСУ на ореховском направлении
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска продвинулись вперед на ореховском направлении. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он рассказал, что российские войска продвинулись, выбив Вооруженные силы Украины (ВСУ) и захватив два вражеских опорных пункта в районе Малой Токмачки. Также, по его словам, армия России продвинулась и улучшила свои позиции севернее Времевки на времевском направлении.

Ранее Рогов рассказал, что российские войска прорвали линию фронта на нескольких участках в Запорожской области. Он отметил, что солдаты ВСУ спешно возводят несколько линий обороны: вкапывают железобетонные конструкции, роют траншеи и противотанковые рвы, а также прокладывают коридоры связи.

До этого советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский рассказал об активизации ВСУ у Красноармейска. По его словам, у населенного пункта Шевченко идут очень серьезные бои, в которые командование ВСУ отправляет резервы.

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