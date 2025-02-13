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13:42, 13 февраля 2025Бывший СССР

В ДНР рассказали об активизации ВСУ у Красноармейска

Кимаковский: ВСУ пытаются сдержать наступление ВС России у Красноармейска
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались на покровском направлении. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

По его словам, украинские подразделения пытаются сдержать наступление российских войск южнее Красноармейска (украинское название — Покровск). В том числе у населенного пункта Шевченко идут очень серьезные бои, на которые командование ВСУ отправляет резервы.

«Противник все никак не может нам простить вот этот выступ, который идет южнее Красноармейска. (...) Вот они пробуют вклиниться там в оборону, идут серьезные встречные бои», — объяснил Кимаковский.

Советник главы ДНР добавил, что российские войска также достигли успехов на участках фронта между Часовым Яром и Дзержинском (украинское название — Торецк) и реками Соленая и Волчья.

Ранее стало известно о продвижении российских военных в Харьковской области. Оно было зафиксировано у населенного пункта Западное.

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