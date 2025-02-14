Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 14 февраля 2025Из жизни

Спрятавшаяся в унитазе змея укусила шестилетнего мальчика в пах

NST: В Малайзии змея спряталась в унитазе и набросилась на шестилетнего мальчика
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Malaysian Civil Defence Force

В Малайзии крупный питон спрятался в унитазе и набросился на зашедшего в туалет мальчика. Об этом пишет New Straits Times (NST).

Инцидент произошел во вторник, 11 февраля, в Куала-Лумпуре. Когда шестилетний Хади пошел в ванную комнату и поднял крышку сиденья унитаза, его сразу же атаковала притаившаяся там змея. «Я готовила на кухне и услышала, как сын закричал. Когда он выбежал из комнаты я увидела, что с него капает кровь», — рассказала о случившемся мать мальчика.

Хади сказал, что его укусила змея. Женщина сразу же вызвала скорую. Врачи обнаружили у ребенка следы укусов на руке и в паху. Хади срочно доставили в больницу, где он находится до сих пор.

Материалы по теме:
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
20 августа 2024

Мать мальчика рассказала, что их дом расположен рядом с лесным массивом и вокруг часто встречаются змеи. Напавшего на Хади питона поймали и вывезли из квартиры змееловы.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас змея укусила женщину в туалете. Рептилия притаилась в чаше унитаза.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сын Асада рассказал, как его семья спасалась из осажденного Дамаска. Какую роль сыграл в этом неизвестный российский чиновник?

      В Москве сорвали сделку по продаже младенца

      Вылетевший в Германию самолет госсекретаря США вернулся в Вашингтон

      Польше и Прибалтике предрекли большое разочарование из-за Трампа

      В США назвали американцев самым больным населением в мире

      На Западе раскрыли «настоящий» план Трампа по Украине

      Политолог призвал не доверять восторженным заявлениям Трампа о переговорах

      Россиянка раскрыла истинное отношение жителей Южной Кореи к русским

      В Японии призвали отменить все санкции против России

      Слухи о разводе Канье Уэста и Бьянки Цензори опровергли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше