Спрятавшаяся в унитазе змея укусила шестилетнего мальчика в пах

NST: В Малайзии змея спряталась в унитазе и набросилась на шестилетнего мальчика

В Малайзии крупный питон спрятался в унитазе и набросился на зашедшего в туалет мальчика. Об этом пишет New Straits Times (NST).

Инцидент произошел во вторник, 11 февраля, в Куала-Лумпуре. Когда шестилетний Хади пошел в ванную комнату и поднял крышку сиденья унитаза, его сразу же атаковала притаившаяся там змея. «Я готовила на кухне и услышала, как сын закричал. Когда он выбежал из комнаты я увидела, что с него капает кровь», — рассказала о случившемся мать мальчика.

Хади сказал, что его укусила змея. Женщина сразу же вызвала скорую. Врачи обнаружили у ребенка следы укусов на руке и в паху. Хади срочно доставили в больницу, где он находится до сих пор.

Мать мальчика рассказала, что их дом расположен рядом с лесным массивом и вокруг часто встречаются змеи. Напавшего на Хади питона поймали и вывезли из квартиры змееловы.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас змея укусила женщину в туалете. Рептилия притаилась в чаше унитаза.

