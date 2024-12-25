Женщина села на унитаз и оказалась укушена змеей

В Техасе змея укусила за ногу севшую на унитаз женщину

В штате Техас, США, женщина пошла ночью в туалет и столкнулась там с агрессивной змеей. Об этом сообщает KXAN.

Как рассказала Мария Хаймес, она пошла в туалет в районе половины пятого утра и решила не включать там свет. Она села на унитаз и вдруг почувствовала резкую боль в ноге. Включив свет, она обнаружила, что ее укусила крысиная змея. Рептилия оказалась неядовитой.

Пострадавшая предположила, что змея проникла в ее квартиру через вентиляционное отверстие. Оказавшись в туалете, она свернулась калачиком рядом с унитазом, пока ее покой не потревожила Хаймес. После инцидента она попросила мужа закрыть вентиляцию проволокой от незваных гостей. Встречу со змеею Хаймес назвала «очень страшной ситуацией».

Ранее сообщалось, что мужчине из Австралии пришлось дважды за неделю вызывать змееловов из-за питонов, которые забирались в его унитаз. Как рассказал хозяин дома, рептилии не напугали его, но очень удивили частыми визитами.

