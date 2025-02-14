Отношениям США и Евросоюза предрекли изменения

Политолог Коньков: Евросоюз — не приоритет для Трампа

Европейский союз — не приоритет во внешней политике для президента США Дональда Трампа, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Изменения отношений политолог спрогнозировал в разговоре с «Лентой.ру».

«Внятной политики относительно европейского направления пока ни самим Трампом, ни его ответственными за внешнюю политику представителями не было сформулировано. В последние дни наблюдается шок, который испытывает Европейский союз относительно своего неучастия в прямом диалоге Трампа с [президентом России Владимиром] Путиным. Поэтому здесь процесс двусторонний. С одной стороны, сам Трамп не сформулировал свои приоритеты на европейском направлении. С другой стороны, Евросоюз пока никакой конкретной повестки о взаимодействии с Соединенными Штатами после прихода Трампа к власти не обозначил», — рассказал Коньков.

По словам политолога, и США, и Евросоюз прибывают в режиме ожидания, который намереваются прояснить на предстоящей Мюнхенской конференции.

Очевидно, что для Трампа Европейский союз — не приоритет. Очевидно, что для Трампа имеет значение взаимодействие с определенными лидерами европейских государств, таким как [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан. В этом ключе и стоит рассматривать краткосрочную повестку Александр Коньков политолог

«До тех пор, пока Европейский союз как институция не заинтересует Трампа какими-то идеями, рассчитывать на какое-то взаимодействие США и ЕС на внешнем этапе не приходится», — заключил Коньков.

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщила, что состоявшийся 12 февраля телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа застиг Европу и Украину врасплох.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что действия администрации президента США Дональда Трампа по Украине ставят под угрозу безопасность Германии и Европы.