Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
3:0
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
0:1
Перерыв
live
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Аугсбург
Сегодня
22:30 (Мск)
РБ Лейпциг
Германия — Бундеслига|22-й тур
Болонья
Сегодня
22:45 (Мск)
Торино
Италия — Серия А|25-й тур
Брест
Сегодня
22:45 (Мск)
Осер
Франция — Лига 1|22-й тур
Брайтон энд Хоув Альбион
Сегодня
23:00 (Мск)
Челси
Англия — Премьер-лига|25-й тур
Жирона
Сегодня
23:00 (Мск)
Хетафе
Испания — Примера|24-й тур
19:59, 14 февраля 2025Спорт

Головин из-за травмы пропустит матч Лиги чемпионов

Полузащитник «Монако» Головин из-за травмы пропустит матч Лиги чемпионов
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Головин (справа)

Александр Головин (справа). Фото: William Cannarella / Globallookpress.com

Полузащитник «Монако» Головин пропустит ближайшие матчи клуба из-за травмы. Об этом стало известно Get French Football News.

По информации источника, футболист получил травму приводящей мышцы. Из-за этого он пропустит ответный стыковой матч с «Бенфикой» в Лиге чемпионов 18 февраля. а также игру против «Нанта» 15 февраля в рамках 22-го тура чемпионата Франции.

В текущем сезоне 28-летний Головин провел в составе монегасков 27 матчей во всех турнирах. Всего он забил в них три мяча и сделал одну результативную передачу.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году. 4 октября 2024-го россиянин продлил контракт с клубом до 2029 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин собирает команду тяжеловесов». На Западе раскрыли возможный состав переговорной группы России по Украине

      Россиян предупредили о возможности сэкономить десятки тысяч рублей на отдыхе в Турции

      Жилой дом в Петербурге оставили без света на восемь дней

      Головин из-за травмы пропустит матч Лиги чемпионов

      Встреча Зеленского и Вэнса началась в Мюнхене

      В Европе подсчитали траты на Украину за время СВО

      ИИ начнет следить за состоянием дорог в российских городах

      Банда юных россиян нападала на прохожих и избивала их

      Врач спас упавшую с шестого этажа кошку и попал под следствие

      В Госдуме понадеялись на положительный исход сделки по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше