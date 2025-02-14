Полузащитник «Монако» Головин из-за травмы пропустит матч Лиги чемпионов

Полузащитник «Монако» Головин пропустит ближайшие матчи клуба из-за травмы. Об этом стало известно Get French Football News.

По информации источника, футболист получил травму приводящей мышцы. Из-за этого он пропустит ответный стыковой матч с «Бенфикой» в Лиге чемпионов 18 февраля. а также игру против «Нанта» 15 февраля в рамках 22-го тура чемпионата Франции.

В текущем сезоне 28-летний Головин провел в составе монегасков 27 матчей во всех турнирах. Всего он забил в них три мяча и сделал одну результативную передачу.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году. 4 октября 2024-го россиянин продлил контракт с клубом до 2029 года.