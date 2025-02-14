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09:30, 14 февраля 2025Мир

В ЕС заявили о праве участвовать в переговорах по Украине

Глава МИД Чехии Липавский о сделке по Украине: Европа не может быть зрителем
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Условия мирного соглашения по урегулированию на Украине непосредственно касаются Европы, поэтому она не может быть простым зрителем, который наблюдает за заключением сделки. Такое мнение выразил глава МИД Чехии Ян Липавский, его слова передает Politico.

«Конфликт происходит здесь, на европейской территории, поэтому условия прекращения огня будут непосредственно касаться нас. Европа не может быть простым зрителем», — заявил дипломат.

Также, по мнению британского аналитика Кира Джайлса, теперь Европа должна привыкать к новому миру, не надеясь на США.

Ранее верховный представитель объединения по международным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европейский союз поддержит Украину, если она не согласится со сделкой, которую ей предложат по итогам переговоров Россия и США. Она добавила, что ее возмущает переговорная позиция американского лидера.

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