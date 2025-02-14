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10:45, 14 февраля 2025Бывший СССР

В Киеве рассказали о принесенной Украиной жертве ради членства в НАТО

В Раде рассказали о страданиях украинцев ради членства Украины в НАТО
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ради обещанного западными партнерами членства в НАТО Украина пошла на страдания и смерть своих граждан. Об этом заявил замглавы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны и глава постоянной делегации страны в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев порталу Semafor.

По его словам, Западу не следовало давать Украине обещаний о членстве в НАТО, так как это изначально было невыполнимо. Он заключил, что ради этого стране пришлось «пройти через боль, страдания и смерть наших граждан».

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что только президент США Дональд Трамп будет принимать окончательное решение о передаче Украине ядерного оружия. Он добавил, что членство Украины в Североатлантическом альянсе на сегодняшний день маловероятно.

До этого Трамп оценил возможность уступок России на переговорах по Украине. «Может быть, Россия уступит многое, может быть, нет, и все зависит от того, что произойдет», — заявил американский президент.

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