В Киеве рассказали о принесенной Украиной жертве ради членства в НАТО

В Раде рассказали о страданиях украинцев ради членства Украины в НАТО

Ради обещанного западными партнерами членства в НАТО Украина пошла на страдания и смерть своих граждан. Об этом заявил замглавы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны и глава постоянной делегации страны в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев порталу Semafor.

По его словам, Западу не следовало давать Украине обещаний о членстве в НАТО, так как это изначально было невыполнимо. Он заключил, что ради этого стране пришлось «пройти через боль, страдания и смерть наших граждан».

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что только президент США Дональд Трамп будет принимать окончательное решение о передаче Украине ядерного оружия. Он добавил, что членство Украины в Североатлантическом альянсе на сегодняшний день маловероятно.

До этого Трамп оценил возможность уступок России на переговорах по Украине. «Может быть, Россия уступит многое, может быть, нет, и все зависит от того, что произойдет», — заявил американский президент.

