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23:09, 14 февраля 2025Россия

В России заявили о гибели половины захваченных ВСУ жителей Николаево-Дарьино

Посол Мирошник: Половина захваченных ВСУ жителей села Николаево-Дарьино погибли
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что половина жителей населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области не дожили до освобождения. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время у меня есть информация о людях, которые потеряли своих близких и пережили унижения, пытки и расстрелы», — заявил он.

В августе 2024 года украинские военные вторглись на территорию Суджанского района Курской области. По версии следствия, с августа по декабрь 2024 года они расправлялись с жителями села Николаево-Дарьино, а также не давали им свободно передвигаться.

Ранее Ленинский суд Курска арестовал военнослужащего ВСУ, который по приказу командира открыл огонь по жителю села Русское Поречное в Курской области.

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