В МИД рассказали о камерах пыток ВСУ в Курской области

Захарова: ВСУ построили камеры пыток в селе Русское Поречное Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) построили камеры пыток в подвальных помещениях села Русское Поречное Курской области. Об этом в ходе еженедельного брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В подвальных помещениях жилых домов освобожденного российскими войсками населенного пункта Русское Поречное были обнаружены устроенные ВСУ камеры пыток. В них были найдены изуродованные тела не менее семи местных жителей разных возрастов со следами издевательств», — рассказала дипломат.

Она отметила, что украинские военные также забрасывали мирных жителей села гранатами.

В ходе брифинга Захарова также рассказала о поведении президента Украины Владимира Зеленского во время переговоров в Стамбуле в 2022 году. По ее словам, украинский лидер не скрывал, что его в первую очередь волновала собственная судьба.