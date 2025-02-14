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19:37, 14 февраля 2025Ценности

В сети раскритиковали наряд самой красивой женщины в мире на премьере фильма

Екатерина Ештокина

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой пришла на премьеру фильма и была раскритикована в сети за выбор наряда. Соответствующие комментарии и снимки появились на сайте издания Daily Mail.

Звезда сериала «Ход королевы» вышла в свет в белом укороченном платье без бретелей и с плиссированной сетчатой накидкой. Помимо этого, она надела босоножки на каблуках, демонстрируя длинные стройные ноги. Зону декольте знаменитости украсило тонкое колье. Вдобавок специалисты собрали волосы Тейлор-Джой в пучок и нанесли ей мейкап в нейтральных оттенках.

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Поклонники не оценили внешний вид артистки, о чем написали в комментариях под материалом. «Она похожа на персонажа из аватара», «Я определенно не ошеломлен!», «Пропорции совсем не те для такого платья», «Какое ужасное платье! Я бы нашла чек и вернула его», «Она меня пугает. Она похожа на богомола», — написали они.

В январе самая красивая женщина в мире пришла на показ в оголяющем ягодицы наряде. Американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой вышла на публику в черном боди с асимметричным вырезом на спине.

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