В сети восхитились внешностью 83-летней Марты Стюарт на вечеринке

В сети восхитились внешностью американской бизнесвумен, телеведущей и писательницы Марты Стюарт на вечеринке Fanatics Super Bowl. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

83-летняя знаменитость вышла на публику в брюках, белой рубашке и прозрачном розовом кардигане поверх нее. Помимо этого, звезда надела кроссовки, а в качестве аксессуаров выбрала массивную сумку с леопардовым принтом. Свой образ Стюарт дополнила массивными серьгами и укладкой.

Пользователи сети оценили внешний вид писательницы в комментариях под материалом. «Вот это женщина! Она ​​хорошо выглядит», «Выглядит она потрясающе», «Всем бы так выглядеть в 80 лет», «Она выглядит гораздо лучше, чем те девчонки-подростки, которые на четверть моложе ее», — высказались они.

Ранее в феврале 83-летняя Марта Стюарт показала лицо без макияжа. Знаменитость поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в зеркале.