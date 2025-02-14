В Симферополе произошел крупный пожар на Центральном рынке

В Симферополе спасатели тушат пожар на Центральном рынке. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Отмечается, что площадь пожара увеличилась до тысячи квадратов. По данным министерства, огонь перекинулся на соседнее здание. К тушению привлекли 34 специалиста и девять единиц техники.
До этого в Москве начался пожар на территории Коптевского рынка.
Ранее крупный пожар вспыхнул на строительном рынке в подмосковном Подольске. Его площадь составила 1300 квадратных метров, о пострадавших не сообщалось.