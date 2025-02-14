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21:37, 14 февраля 2025Россия

В Симферополе произошел крупный пожар на Центральном рынке

В Симферополе тушат крупный пожар на Центральном рынке на площади 1000 кв. м
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Симферополе спасатели тушат пожар на Центральном рынке. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Отмечается, что площадь пожара увеличилась до тысячи квадратов. По данным министерства, огонь перекинулся на соседнее здание. К тушению привлекли 34 специалиста и девять единиц техники.

До этого в Москве начался пожар на территории Коптевского рынка.

Ранее крупный пожар вспыхнул на строительном рынке в подмосковном Подольске. Его площадь составила 1300 квадратных метров, о пострадавших не сообщалось.

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