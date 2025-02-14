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18:32, 14 февраля 2025Россия

В СПЧ поддержали празднующих День всех влюбленных россиян

Зампред СПЧ Киркора сочла нецелесообразным запрет Дня всех влюбленных
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Запрещать празднование Дня всех влюбленных нецелесообразно, в этот день молодежь отмечает важность отношений. В отличие от Дня семьи, любви и верности, это праздник для людей, еще не состоящих в браке, заявила зампред Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ирина Киркора, сообщает в пятницу, 14 февраля, радиостанция «Говорит Москва».

«Большинство молодежи именует его Днем всех влюбленных, а не Днем святого Валентина… Если это живет, то запрещать это значит, что мы пытаемся доказать молодежи, что это грязно и некрасиво. Но молодежь празднует свои чистые чувства, и если этот праздник живет, то нужно соблюдать баланс», — сказала она.

Поддерживая тех, кто празднует 14 февраля, правозащитница отметила, что влюбленность — это первый этап любви, «возможно, первый шаг к созданию семьи».

Ранее идею запретить празднование Дня святого Валентина оценила глава комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросы отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, делать этого не стоит, однако важно развивать собственные праздники, связанные с культурной идентичностью россиян.

В свою очередь, зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что символом Дня святого Валентина стали скидки на «срамные товары» и стимулирующие таблетки. Он также отметил, что этот праздник стал демонстрацией регресса духовных ценностей в «пошлость и меркантильность». Политик считает, что в России нужно учредить некий орган, который мог бы быть назван полицией нравов.

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