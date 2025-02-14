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11:03, 14 февраля 2025Россия

В России высказались об идее запретить День святого Валентина

Депутат Госдумы Останина выступила против запрета Дня святого Валентина
Кирилл Садовский
Кирилл Садовский (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В России не стоит запрещать День святого Валентина, однако важно развивать собственные праздники, связанные с культурной идентичностью россиян, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросы отцовства, материнства и детства Нина Останина. Идею запретить россиянам праздновать День святого Валентина депутат прокомментировала в беседе с «Лентой.ру».

«У нас есть 8 июля День семьи, любви и верности, который пока не стал общенародным. Мы пытаемся [его популяризовать] и делаем это регулярно, на площадке нашего комитета, в Государственной Думе, приглашаем семьи. (...) Пока молодежь в это не вовлечена», — напомнила парламентарий.

Пока мы не сделаем этот праздник общенародным, а не только учрежденным официально, мы не должны заставлять никого отрекаться от валентинок. Я против того, чтобы запрещать этот праздник

Нина Останинаглава комитета Госдумы по защите семьи, вопросы отцовства, материнства и детства

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов высказался о том, что скидки на «срамные товары» и стимулирующие таблетки стали символом Дня святого Валентина. Милонов также отметил, что День святого Валентина стал символом регресса духовных ценностей в «пошлость и меркантильность».

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