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18:42, 14 февраля 2025Ценности

В США представили помаду со вкусом картофеля фри

Idaho News 6: В США создали помаду со вкусом картофеля фри
Екатерина Ештокина

Фото: Pxhere

В США представили помаду со вкусом картофеля фри в честь Дня всех влюбленных. Соответствующую информацию публикует издание Idaho News 6.

По данным издания, комиссия по выращиванию картофеля штата Айдахо создала косметический продукт, имеющий вкус картофеля фри, под названием «Поцелуй Франции».

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Как объяснили разработчики помады, новый бальзам для губ сократит разрыв «между голодом и желанием». При этом на сайте уточняется, что продукт будут раздавать бесплатно, оплатить необходимо только стоимость доставки.

Ранее в феврале бренд Хейли Бибер обругали в сети за опасный компонент в косметике. Поводом для обсуждения стали карандаши для губ Peptide Lip Shape.

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