Великобритания расширила антироссийские санкции

Бизнесмен, два чиновника и две компании из России попали под британские санкции

Великобритания расширила антироссийский санкционный список на пять позиций, включив в него бизнесмена Артема Чайку, директора федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимира Селина, замминистра обороны РФ Павла Фрадкова, а также завод «Киров-Энергомаш» и компанию «Росатом Аддитивные технологии». Об этом сообщает ТАСС.

Включение новых фигурантов в список британские власти объяснили их участием в поддержке российской оборонки (в случае с предприятиями), а также причастностью к стратегически важным для РФ отраслям и к действиям в рамках украинского конфликта.

Как напоминает агентство, указанные ограничительные меры подразумевают запрет на въезд в королевство и заморозку активов в случае их обнаружения.

В общей сложности под санкциями Великобритании сейчас находятся более 1700 физических и 384 юридических лица из России. В частности, в ноябре прошлого года ограничения ввели в отношении российских страховых компаний.