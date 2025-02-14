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14:16, 14 февраля 2025Экономика

Великобритания расширила антироссийские санкции

Бизнесмен, два чиновника и две компании из России попали под британские санкции
Дмитрий Воронин

Фото: Hollie Adams / Reuters

Великобритания расширила антироссийский санкционный список на пять позиций, включив в него бизнесмена Артема Чайку, директора федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимира Селина, замминистра обороны РФ Павла Фрадкова, а также завод «Киров-Энергомаш» и компанию «Росатом Аддитивные технологии». Об этом сообщает ТАСС.

Включение новых фигурантов в список британские власти объяснили их участием в поддержке российской оборонки (в случае с предприятиями), а также причастностью к стратегически важным для РФ отраслям и к действиям в рамках украинского конфликта.

Как напоминает агентство, указанные ограничительные меры подразумевают запрет на въезд в королевство и заморозку активов в случае их обнаружения.

В общей сложности под санкциями Великобритании сейчас находятся более 1700 физических и 384 юридических лица из России. В частности, в ноябре прошлого года ограничения ввели в отношении российских страховых компаний.

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