Основатель BTC-e Александр Винник назвал сюрпризом возвращение в Россию

Со-основатель криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник прокомментировал возвращение в Россию. Он рассказал «Известиям», что скучал по родине во время нахождения в США и верил, что его освободят.

«Я только что приехал. Мне никто не сообщил. Это был сюрприз», — высказался он.

По словам россиянина, его дети и мать не знали, что он вернется на родину. Сам Винник до последнего не знал, что его обменяют.

Ранее адвокат Аркадий Бух сообщил, что самолет, на борту которого находился Александр Винник, прибыл в Москву. Незадолго до этого адвокат заявил, что «криптовалютный король» прибыл самолетом в Турцию, откуда позже был отправлен в Россию.