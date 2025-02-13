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23:22, 13 февраля 2025Мир

Адвокат «криптовалютного короля» сообщил о прибытии самолета с россиянином в Москву

Адвокат Винника Бух сообщил о прибытии самолета с россиянином в Москву
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Costas Baltas / Reuters

Самолет, на борту которого находится со-основатель криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник, прибыл в Москву. Об этом «Известиям» рассказал адвокат россиянина Аркадий Бух.

Незадолго до этого Бух сообщил, что Винник прибыл самолетом в Турцию, откуда позже был отправлен в Россию.

Ранее стало известно, что Александр Винник возвращается в Россию после многолетнего пребывания в американской тюрьме. Освобождение «криптовалютного короля» стало возможным после обмена между Москвой и Вашингтоном, в рамках которого в обратном направлении проследовал учитель Марк Фогель.

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