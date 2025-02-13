Адвокат Бух сообщил, что Винника отправили в Россию самолетом из Турции

Адвокат со-основателя криптовалютной биржи BTC-e Александра Винника Аркадий Бух рассказал, что он прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы получили обновленную информацию о местонахождении и статусе нашего клиента, господина Винника. Нам сообщили, что наш клиент прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию», — заявил он агентству.

Помимо этого, согласно информации защиты Винника, его прибытие в аэропорт Москвы ожидается в ближайшие несколько часов.

Ранее стало известно, что Александр Винник возвращается в Россию после многолетнего пребывания в американской тюрьме. Освобождение «криптовалютного короля» стало возможным после обмена между Москвой и Вашингтоном, в рамках которого в обратном направлении проследовал учитель Марк Фогель.