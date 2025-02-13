Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:47, 13 февраля 2025Мир

Винника отправили в Россию самолетом из Турции

Адвокат Бух сообщил, что Винника отправили в Россию самолетом из Турции
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Costas Baltas / File Photo / Reuters

Адвокат со-основателя криптовалютной биржи BTC-e Александра Винника Аркадий Бух рассказал, что он прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы получили обновленную информацию о местонахождении и статусе нашего клиента, господина Винника. Нам сообщили, что наш клиент прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию», — заявил он агентству.

Помимо этого, согласно информации защиты Винника, его прибытие в аэропорт Москвы ожидается в ближайшие несколько часов.

Ранее стало известно, что Александр Винник возвращается в Россию после многолетнего пребывания в американской тюрьме. Освобождение «криптовалютного короля» стало возможным после обмена между Москвой и Вашингтоном, в рамках которого в обратном направлении проследовал учитель Марк Фогель.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликована полная расшифровка переговоров экипажа разбившегося борта AZAL

      Американский самолет пересек границу России в рамках обмена

      В ВСУ сообщили об острой нехватке боеприпасов

      Минобороны оценило слова Путина про «моих ребят» на СВО

      Винника отправили в Россию самолетом из Турции

      Кладоискатель нашел 2000-летнюю ложку для предсказания будущего

      Российский вратарь клуба НХЛ рассказал о пользе работы с психологом

      Шольц оценил решение Трампа позвонить Путину

      Путин подписал закон о повышении военных пенсий

      Путин назвал воюющих на СВО бойцов «мои ребята»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше