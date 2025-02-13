В Россию возвращается легендарный «криптовалютный король». Кто он такой и почему именно его обменяли из США?

Основатель BTC-e Винник вернется в Россию после 7 лет заключения в трех странах

В Россию после многолетнего пребывания в американской тюрьме возвращается со-основатель криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник. Его освобождение стало возможным после обмена между Москвой и Вашингтоном, в рамках которого в обратном направлении проследовал учитель Марк Фогель, отбывавший 14-летний срок за попытку контрабанды медицинского каннабиса и гашишного масла. Винника, получившего в западной прессе прозвища «Мистер Биткоин» и «криптовалютный король», обвиняли в отмывании нескольких миллиардов долларов.

Россиянина освобождали втайне от всех

Первые сведения о том, что вторым фигурантом обмена между двумя странами окажется именно Винник, начали распространяться, когда Фогель уже пил пиво на аудиенции у президента США Дональда Трампа. О готовящемся освобождении россиянина сначала сообщили источники The Wall Street Journal, позднее эту информацию подтвердило агентство Reuters.

«[11 февраля] на суде что-то представили, но судья запретил это обсуждать. На сегодняшний день Винник еще в США, но мы активно занимаемся "лоббированием" его освобождения — я бы не использовал слово обмен, потому что в обычном понимании обмен это условно менять кого-то на мосту, как несколько раз это было в Дубае и других странах», — рассказал журналистам адвокат Винника Аркадий Бух.

После ареста в Греции Винник не предполагал, что вернется в Россию спустя почти восемь лет Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Мать Винника также поначалу не могла пролить свет на историю с освобождение. В беседе с журналистами она призналась, что тогда же, 11 февраля, говорила с сыном по телефону, но беседа свелась к обсуждению погоды и школьной успеваемости его детей. Она заявила, что о возвращении в Россию они не говорили.

12 февраля, вечером по московскому времени и днем по американскому, еще один адвокат Винника Фредерик Белло заявил в беседе с ТАСС, что дело закрыто, а Винник уже на свободе и скоро отправится в Россию. Это подтвердили источники «Коммерсанта», по сведениям которых Винника доставили в Нью-Йорк, откуда он должен вылететь в Москву.

Я получил подтверждение от Госдепартамента. Он освобожден Фредерик Белло адвокат Александра Винника

«Мы подтверждаем, что гражданином России, который очень скоро вернется домой, является Александр Винник, криптопреступник, не совершавший насильственных действий», — отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Винника обвиняли в управлении BTC-e

Имя Винника не было известно широкой общественности до 25 июля 2017 года, когда 37-летний на тот момент россиянин был арестован по запросу Соединенных Штатов в небольшой деревушке на севере Греции, куда приехал отдыхать с семьей. Ордер США выписали еще в январе того года.

В списке обвинений оказался 21 пункт, основные из них были связаны с криптовалютной биржей BTC-e, которой задержанный, по данным американских властей, управлял с 2011 года. Проект считался достаточно успешным: по состоянию на 2015 год на долю площадки приходилось до трех процентов всего мирового обмена криптовалют. По мнению американской стороны, значительную часть этого объема давали операции, так или иначе связанные с киберпреступным миром.

4 миллиарда долларов были отмыты с помощью BTC-e, по мнению американской прокураты

«Винник способствовал большому количеству преступлений. Он помогал воровать персональные данные, провоцировал торговлю наркотиками и отмывал доходы киберпреступных группировок со всего мира», — заявил в 2017-м занимавший тогда пост главы департамента уголовных расследований Налоговой службы США Дон Форт.

Сам арестованный даже после нескольких месяцев пребывания в греческой тюрьме настаивал на том, что не понимает, какие претензии могли возникнуть к нему у силовиков.

«Так как ​я не читал обвинительного заключения, то не могу сказать, в чем меня обвиняют и какое у меня к этому отношение», — рассказал Винник РБК через своего адвоката, добавив, что он прекрасно осведомлен о другом уголовном производстве, заведенном в отношении него в России.

Винника делили три страны

В последующие 3,5 года греческое правосудие решало, какому из государств, желавших заполучить россиянина, стоит отдать преимущество. Экстрадиции Винника, помимо США, добивались Франция и Россия. На родине одному из руководителей BTC-e предъявили обвинения по делу, расследованием которого столичная полиция занималась еще с осени 2016 года.

Речь тогда шла о хищении 600 тысяч рублей у компании «Восстройкомплит», которой Винник, как считало следствие, должен был поставить оборудование, но не сделал этого. Уже после ареста в Греции россиянина заподозрили в мошенничестве на 700 миллионов рублей. Сам Винник, узнав о попытках Генеральной прокуратуры добиться его экстрадиции домой, выразил желание предстать перед российским правосудием.

Находясь в Греции, Винник рассчитывал, что его выдадут России Фото: Giorgos Zachos / Globallookpress.com

В октябре 2017-го запросы России рассмотрели сразу два греческих суда — один согласился на выдачу Винника, другой — нет. Параллельно еще один судья одобрил экстрадицию обвиняемого в Соединенные Штаты. Точку должен был поставить Верховный суд страны, однако в этот момент на горизонте появились французские следователи. Париж также запросил экстрадицию, предъявив Виннику обвинения в отмывании 130 миллионов евро.

В Афинах в итоге приняли половинчатое решение. В декабре 2019-го министр юстиции Греции Костас Циарас вынес постановление о последовательной экстрадиции Винника сначала во Францию (судя по всему, из-за действующего между входящими в Евросоюз странами соглашения об упрощенной выдаче подозреваемых), затем — в США, и уже после этого — в Россию.

Защита Винника с этим решением не согласилась, однако апелляции не помогли. В январе 2020 года его экстрадировали во Францию несмотря на объявленную им в знак протеста голодовку, которая продолжалась 35 дней. В Париж он был доставлен в настолько изможденном состоянии, что вместо камеры отправился на больничную койку и оставался там какое-то время.

«Они не позволяют мне дышать свежим воздухом. Последний раз меня выпускали на несколько минут в канун Нового года. Я не знаю, увижу ли я когда-нибудь снова своих детей и жену», — жаловался Винник на условия содержания в греческой тюрьме за несколько дней до вынужденного переезда во Францию.

Адвокаты россиянина назвали экстрадицию похищением, но остановить европейскую судебную систему уже не смогли. В декабре того же года сооснователя BTC-e приговорили во Франции к пяти годам лишения свободы.

Для признания вины хватило двух лет

После вынесенного во Франции решения предпринимателя должны были вернуть в Грецию для последующей отправки в США. Адвокаты Винника противились этому, но их усилий хватило лишь на то, чтобы немного отсрочить поездку в Соединенные Штаты. 4 августа 2022-го он был доставлен в Афины, но даже не покидал здание местного аэропорта. Винника пересадили на другой самолет, на котором его отправили в Сан-Франциско.

Мы подтверждаем, что Винник предстал перед американским судом, где ему были предъявлены обвинения, и заявил о своей невиновности представитель Винника после экстрадиции своего клиента

Примерно тогда же американская сторона объявила, что Виннику, возможно, удалось отмыть через BTC-e куда большую сумму, чем предполагалось изначально — до девяти миллиардов долларов. Не исключено, что это связано с серьезным ростом котировок. В России про него все это время помнили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «за судьбой Винника [в Кремле] следят, как и за судьбами всех российских граждан», а официальный представитель МИД страны Мария Захарова пообещала, что «Россия не бросит в беде своего гражданина, а российские дипломаты сделают все возможное для защиты его законных прав и интересов».

Тем не менее в следующие два года позиции россиянина, судя по всему, постоянно ухудшались. Заседания по его делу проводились лишь несколько раз, а в апреле 2024 года его адвокат Аркадий Бух рассказал, что защита готова пойти на сделку со следствием.

Сейчас идут активные переговоры, чтобы получить наилучшее предложение для нашего клиента. Мы ведем переговоры о признании вины, я надеюсь, что переговоры не сорвутся, я надеюсь, что нам удастся договориться с прокуратурой и избежать суда присяжных Аркадий Бух адвокат Александра Винника

В мае 2024-го Винник признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег с помощью BTC-e и в том, что его действия нанесли ущерб в 121 миллион долларов. В итогом заявлении Министерства юстиции США уточняется, что Винник был пособником не только для хакеров, атаковавших компании по всему миру с помощью программ-вымогателей, но и для наркоторговцев, и для коррумпированных госслужащих.

1 миллион пользователей прибегли к услугам BTC-e за историю существования площадки

Несмотря на это, вынесение вердикта по этому делу постоянно откладывали. Это отчасти стало следствием позиции защиты, пытавшейся гарантировать Виннику такой приговор, который позволил бы ему выйти на свободу сразу после его оглашения.

«Переговоры связаны с французским и греческим временем [пребывания под стражей], которое мы пытаемся включить, речь идет почти про шесть лет. Учитывая 15-процентную скидку [по времени заключения] за хорошее поведение, мы можем вывести это на уровень 7 лет. Тогда мы приближаемся к тем срокам, когда в принципе кажется разумным просить о приговоре на уже отбытый срок под стражей», — рассказывал Бух в июле 2024 года после переноса решающего заседания на 2025-й.

Но теперь в нем просто нет необходимости. Она могла отпасть и раньше: Винника регулярно упоминали в контексте обменов заключенными, а однажды от вылетающего в Москву самолета его отделяли считанные дни, если не часы: 1 августа 2024 года Винник рассказал своей матери, что должен был вернуться в страну в рамках большой сделки между Россией и странами НАТО вместе с отбывавшими сроки за мошенничество хакером Романом Селезневым и Владиславом Клюшиным, а также другими гражданами страны.

«Саша позвонил с тюремного телефона. Он был в списках, его вычеркнули. Причины неизвестны. Мы не знаем, почему. Саша вообще не может говорить, он просто никакой, он расстроен», — рассказывала тогда Вера Винник.

Деньги Винника

В США полагают, что Винник и находившаяся под его прямым контролем BTC-e принимали участие в отмывании криптовалюты, украденной в 2014 году у крупной японской биржи Mt. Gox. На пике популярности на ней было завязано около 70 процентов от мирового объема торговли биткоинами. Этим объясняется и гигантская сумма похищенного взломщиками — 850 тысяч биткоинов.

Американская прокуратура в 2023 году предъявила официальные обвинения в совершении этой кибератаки двум другим россиянам — Алексею Билюченко и Александру Вернеру. Первый при этом также подозревается в том, что он был одним из администраторов BTC-e. И именно через эту биржу, по мнению следователей, были отмыты при помощи Винника 647 тысяч биткоинов.

В России Билюченко известен под фамилией Иванов, и после закрытия BTC-e на развалинах гиганта он выстроил криптобиржу WEX. Но американское правосудие до него вряд ли доберется — в сентябре 2023-го Мещанский суд столицы приговорил его к 3,5 года колонии за растрату средств вкладчиков.

647000 биткоинов было украдено у биржи Mt. Gox

По данным российского журналиста Андрея Захарова (внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранных агентов), написавшего книгу о Виннике, предприниматель оставил себе около 80 тысяч биткоинов, украденных у Mt. Gox. Подтвердить эти сведения нельзя, однако похожие суммы у сооснователя BTC-e не изымались ни в Греции, ни во Франции, ни в Соединенных Штатах. Это может означать, что россиян владеет криптовалютой, которая сейчас оценивается почти в 700 миллиардов рублей.

Французские судебные художники на своих скетчах изображали Винника суровым русским киберпреступником Фото: Benoit Peyrucq / Getty Images

Кроме того, в русскоязычном даркнете еще в 2017 году активно распространялась теория о том, что Винник входил в число администраторов крупной наркоплощадки RAMP (была одним из первых монополистов и пала в 2019 году борьбе с «Гидрой») и скрывался под ником Orange. Эта версия и сейчас считается общепринятой, хотя детальную аргументацию выводов участников сообщества проверить уже не удастся — большинства форумов и площадок, на которых они делились своими выводами, уже не существует.

По осколочным данным, параллель между Винником и Orange была проведена якобы из-за того, что RAMP использовал BTC-e в качестве основного денежного хаба для отмывания денег, а сам администратор наркопроекта пропал примерно в то же время, когда россиянин был арестован в Греции. Однако сопоставить даже эти даты уже не представляется возможным.