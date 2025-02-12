США в обмен на американского учителя освободят российского «криптовалютного короля». Кто он и чем известен?

США намерены передать России Александра Винника после обмена на Фогеля

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность освобождения российского «криптовалютного короля». Ранее в результате подобного соглашения американская сторона получила своего гражданина Марка Фогеля, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Сроки передачи россиянина не раскрываются

Речь идет о предпринимателе Александре Виннике, соучредителе криптовалютной биржи BTC-e. Как отмечает газета, Винник, ожидающий приговора в США после признания вины в сговоре с целью отмывания денег, ранее открыто заявлял о желании быть включенным в программу обмена заключенными между двумя странами.

Адвокат россиянина Александр Бух сообщил «Интерфаксу», что перед выдачей Фогеля спецпосланнику Трампа Стивену Уиткоффу суд во Флориде, рассматривавший дело Винника, провел закрытые слушания. Однако сам Винник остается в США. Французский адвокат россиянина Фредерик Бело подтвердил скорое освобождение «криптовалютного короля» и заявил, что навещал его в тюрьме Санта-Рита прошлом летом. По его словам, он находился в плохом положении. «Он пока там, но в ближайшее время будет отправлен в Россию», — сказал Бело.

Александр Винник Фото: Nicolas Economou / NurPhoto / Getty Images

В свою очередь представитель администрации США подтвердил агентству Reuters, что россиянин действительно будет освобожден, но не уточнил ни сроков, ни деталей. В Кремле также сообщили, что готовится передача одного из граждан РФ, однако его имя пока не раскрывается.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул в беседе с журналистами, что обмен стал результатом активных переговоров между российскими и американскими ведомствами. Он отметил, что работа по этим вопросам велась в последние месяцы, и ее итогом стало освобождение Фогеля, а также одного из российских граждан, находившихся в заключении в США.

«Криптовалютного короля» обвиняют в США в отмывании денег с помощью криптобиржи ВТС-е

Ранее издание «База» сообщало, что на слушаниях по делу Винника 11 февраля был представлен засекреченный документ, связанный с его возможным обменом на Фогеля. По данным источника, в заключении США остаются более 50 россиян, однако наибольший интерес вызывает именно Винник, который, как утверждается, может быть связан с крупным криптокошельком, содержащим около 80 тысяч биткойнов. Эти средства, по некоторым данным, были похищены в 2011 году с японской биржи Mt. Gox.

Винника арестовали в 2017 году в Греции при поддержке ФБР, после чего его экстрадировали сначала во Францию, а затем в США в 2022 году. Американские власти обвиняют его в причастности к отмыванию денег через BTC-e, использовавшуюся, по их версии, российскими преступными группировками для финансирования киберпреступлений, торговли наркотиками и хищения персональных данных. Через преступную схему с 2010 года якобы было отмыто более четырех миллиардов долларов.

В мае 2024 года Винник заключил сделку с прокуратурой, признав свою вину в сговоре с целью отмывания денег. Его адвокат сообщил, что команда защиты активно работает над его освобождением, однако предпочитает не называть это процессом обмена в классическом смысле.

В конце лета того же года Винника исключили из списка на обмен, который состоялся 1 августа. Его мать Вера Винник рассказала, что ее сын звонил из тюрьмы и сообщил, что был в списках на освобождение, но по неизвестным причинам был из них вычеркнут. Она предположила, что причиной могло стать отсутствие завершенного судебного процесса.

Ранее американца Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду наркотиков, передали США

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что гражданина США Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду наркотиков и затем помилован Владимиром Путиным, обменяли на россиянина, находившегося в американской тюрьме.

Марк Хиллиард Фогель Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что переговоры с Соединенными Штатами велись в закрытом формате. По его словам, российская сторона предпочитает сохранять конфиденциальность таких соглашений, поскольку это способствует успешному ведению дипломатии. По словам министра, освобождение Фогеля стало результатом работы одного из дипломатических каналов, по которым ведутся переговоры с США. Он также отметил, что подход России к таким договоренностям отличается от американского.

Белый дом сообщил об освобождении Фогеля 11 февраля. В тот же день он покинул Москву на самолете спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Американские власти назвали этот обмен проявлением доброй воли со стороны России.