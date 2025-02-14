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17:34, 14 февраля 2025Мир

Вице-президент США заявил о готовности посетить Москву

Вэнс: Я готов приехать в Москву для участия в переговорах по Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс. Фото: Leah Millis / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что готов приехать в Москву для участия в переговорах по Украине и урегулированию вооруженного конфликта. Об этом политик сообщил «Известиям».

«Конечно!» — сказал Вэнс в ответ на соответствующий вопрос в ходе участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее Вэнс заявил, что настоящей угрозой Европе выступает не Россия, Китай или какой-либо другой внешний игрок, а отход европейцев от их основных ценностей. По его словам, именно этот вопрос является главной проблемой европейских стран.

При этом, по инфоррмации газеты The Guardian, Вэнс раскритиковал этими словами бывшего еврокомиссара по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретона, не называя его имени. В частности, он указал, что бывший член Европейской комиссии «недавно выступил по телевидению и выразил радость по поводу того, что румынское правительство отменило результаты всех выборов», и предположил, что «то же самое может произойти и в Германии».

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