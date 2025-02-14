Владеющий самолетами российский депутат предложил пенсионерам подрабатывать на автомойке

Депутат в Сургуте Барсов предложил пенсионерам подрабатывать на автомойке

Бизнесмен и сургутский депутат Евгений Барсов, владеющий десятью спортивными самолетами, предложил пенсионерам подрабатывать на автомойке. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

Парламентарий гордумы отметил, что работа на автомойке является хорошей возможностью для пожилых людей заработать на еду.

«Для тех кто, боится остаться без работы или без средств к существованию... Идите на мойку. На мойках можно заработать», — сказал он, отметив, что не видел на автомойках «ни одной бабки или дедки».

В декларации о доходах за 2018 год, опубликованной на сайте гордумы, Барсов указал 10 спортивных самолетов, 29 квартир, а также заработок в размере 33,5 миллиона рублей и ряд земельных участков.

Ранее депутат из Екатеринбурга Александр Колесников устроил ссору с вице-мэром Андреем Корюковым и отнес себя к лучшим людям. Момент словесного состязаниями между уральскими чиновниками попал на видео.