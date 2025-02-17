Предложивший пенсионерам работать на мойке российский депутат выступил с новым заявлением

Депутат думы Сургута Барсов готов поработать автомойщиком после хейта в соцсетях

Депутат думы Сургута Евгений Барсов готов поработать автомойщиком после хейта в соцсетях. До этого россиянин на своем Youtube-канале опубликовал ролик, в котором предложил пенсионерам, ищущим денежные средства, пойти трудиться на бензоколонки. Новое заявление парламентария приводит Ura.ru.

После скандальных слов депутата недоброжелатели стали подсчитывать его имущество. В налоговых декларациях Барсова были указаны 29 квартир и десять самолетов.

«Ответ Чемберлену. Не слабо! Иду мыть машины», — подписал парламентарий очередной видеоролик. По мнению Барсова, его слова во время прошлого выступления передали неправильно, исказив смысл.

Кроме того, Барсов раскрыл источник своего благосостояния. «Откуда бабки? Строительная фирма, которую я продал в 2016 году — оттуда же были все эти 29 квартир и 10 самолетов. Только все эти 29 квартир (сейчас их 13) — уходят на содержание авиационной базы», — подчеркнул он.

Ранее депутат из Екатеринбурга Александр Колесников устроил ссору с вице-мэром Андреем Корюковым и отнес себя к лучшим людям.