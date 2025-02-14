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01:01, 14 февраля 2025Ценности

Внешность 62-летней актрисы в облегающем наряде вызвала споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Мишель Коллинз

Мишель Коллинз. Фото: Eamonn M. McCormack / Getty Images

Внешность английской актрисы зрелого возраста Мишель Коллинз в облегающем наряде вызвала споры в сети. Соответствующие кадры и комментарии появились на сайте Daily Mail.

62-летняя знаменитость посетила церемонию вручения премии TV Choice Awards в обтягивающем платье с леопардовым принтом и черных сапогах на высоком каблуке. В качестве аксессуаров звезда выбрала черный клатч. Свой образ она завершила укладкой и мейкапом.

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Пользователи сети неоднозначно оценили внешний вид Коллинз в комментариях под материалом. «Она выглядит великолепно», «Мишель выглядит великолепно и у нее прекрасная стройная фигура», «Подождите, мне нужно поднять челюсть с пола…» — писали одни. «Она всегда сгорблена, как монстр», «Это платье просто ужасное», «У меня, конечно, челюсть не отвисла…» — возразили другие.

Ранее в феврале в сети восхитились внешностью 75-летнего Ричарда Гира на фото с прогулки. Артиста запечатлели на улице в Мадриде, Испания.

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