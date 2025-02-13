В сети восхитились внешностью 75-летнего Ричарда Гира на фото с прогулки

В сети восхитились внешностью американского актера Ричарда Гира на фото с прогулки. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

75-летнего артиста запечатлели на улице в Мадриде, Испания. Он предстал перед камерами в кофте на молнии, спортивных брюках с резинками внизу штанин и распахнутой куртке с капюшоном. В то же время Гир надел бейсболку и ботинки со шнуровкой.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Хорошо стареет», «Такой же красивый, как и прежде», «Мне 75, и я думаю, что он выглядит просто отлично для своего возраста», «Красивый пожилой мужчина», — заявили юзеры.

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